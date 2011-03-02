Нужен дизайн с продуманным интерфейсом для интернет проекта. Нужно сделать главную+ 3 внутренних страницы(дизайн общий, отличается только расположением элементов). Указанный бюджет без верстки. При удачном исполнении можно будет обсудить работу по верстке и другие сопутствующие ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно доработать скрипт http://www.kiwi.bg/comission/team.php?id=50, чтоы отображалось оставшееся время до окончания время и добавить функционал-по истечение определенного периода стоимость акции увеличивается (скидка соответственно уменьшается). Пишите пожалуйста стоимость и сроки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
В дизайне требуется в первую очередь интуитивно понятный интерфейс, чтобы было все логично расположено. В последнюю очередь нужны красивости и украшательства. Т.е. привлекательный по юзабилити и достаточно простой по исполнению. Готовы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
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