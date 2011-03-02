gruppt

Александр gruppt

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание дизайна

    $100

    Нужен дизайн с продуманным интерфейсом для интернет проекта. Нужно сделать главную+ 3 внутренних страницы(дизайн общий, отличается только расположением элементов). Указанный бюджет без верстки. При удачном исполнении можно будет обсудить работу по верстке и другие сопутствующие ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработать скрипт

    Нужно доработать скрипт http://www.kiwi.bg/comission/team.php?id=50, чтоы отображалось оставшееся время до окончания время и добавить функционал-по истечение определенного периода стоимость акции увеличивается (скидка соответственно уменьшается). Пишите пожалуйста стоимость и сроки.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание дизайна из категории интернет магазина

    $100

    В дизайне требуется в первую очередь интуитивно понятный интерфейс, чтобы было все логично расположено. В последнюю очередь нужны красивости и украшательства. Т.е. привлекательный по юзабилити и достаточно простой по исполнению. Готовы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
9 баллов
11 лет назад
Создание дизайна
Сотрудничеством довольна. Оплата своевременная. Рекомендую.
Хороший исполнитель! Работает до конечного результата, всегда на связи, сама предлагает интересные идеи и решения, учитывает пожелания. Сотрудничеством довольны!
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