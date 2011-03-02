Нужен дизайн с продуманным интерфейсом для интернет проекта. Нужно сделать главную+ 3 внутренних страницы(дизайн общий, отличается только расположением элементов). Указанный бюджет без верстки. При удачном исполнении можно будет обсудить работу по верстке и другие сопутствующие ...