Разработка продающих сайтов на Tilda

Привет! Меня зовут Владислав. Основное моё направление "Разработка продающих сайтов на Tilda".

Так-же я предоставляю услуги:

1. Дизайн креативов, обложек и т.д. в Photoshop;

2. Настройка рекламы в Google;

3. Настройка рекламы в Яндекс;

4. Настройка рекламы в Вконтакте;

5. Настройка рекламы в Facebook;

6. Настройка рекламы в Instagram;

7. Настройка рекламы в MyTarget.

Почему работая со мной, Вы получите большой результат?

1) Погружаюсь в Ваш бизнес

Провожу аналитику конкурентов в Москве и вашем регионе, изучаю дополнительные материалы по вашей сфере, ставлю себя на место клиента и ищу сильные смыслы. А ещё будет очень много вопросов. Результатом такой работы станет нестандартный копирайтинг, который выделит Вас среди конкурентов и донесёт правильные смыслы.

2) Подскажу только нужные решения

Честность! Это сильный принцип, которым я не готов пренебрегать. Я не возьму ответственность, а тем более деньги за то, что, по моему мнению, не будет работать.

3) Главное – Ваш результат

Количество продаж, доход, бюджет, конверсия… Мне нужна репутация и мощные кейсы. Я заинтересованы в вашем результате и готов приложить максимум усилий, ради хорошей работы в портфолио и Вашего положительного отзыва.

4) Смыслы важнее дизайна

Что вы хотите от посетителя? Ответ – действие. Не достаточно просто написать «купи». Нужно донести смысл – «почему нужно купить?». Я считаю, что сильный продающий текст – это основа любого коммерческого сайта. А дизайн помогает выделить смыслы и доносит эмоцию. Такой подход позволяет сосредоточиться на главном – конверсии сайта.

5) Без клиентов не отпущу

Удобнее и эффективнее заказать настройку рекламы там, где вы заказывали сайт. Так как я уже знаю Ваш бизнес и все его особенности, у меня получится настроить рекламу в Яндекс, Google и социальных сетях максимально эффективно. Плюс, такой подход позволит доработать сайт и увеличить конверсию.

Порядок работ и сроки на примере разработки Landing Page

1. Аналитика (2-3 дня)

1.1. Знакомство (первый звонок)

Узнаю минимально необходимую информацию о вашей компании

1.2. Анализ конкурентов

Подготовлю подробную аналитику по вашим конкурентам. Смотрю их сильные и слабые стороны. Нахожу общие правила и сильные смыслы.

1.3. Составление структуры лендинга

Подготовлю предварительную структуру лендинга с описанием каждого блока и примерами.

1.4. Онлайн презентация коммерческого предложения

Предоставим аналитику и структуру лендинга. Поделимся идеями и обоснуем их на основе подготовленных документов. Определим, что будет входить в лендинг, его стоимость и срок исполнения работ.

1.5. Подписание договора

Подготовим договор, учитывающий ваши пожелания. После подписания договора предоплата 50%.

2. Прототип (2-3 дня)

2.1. Онлайн сессия «вопрос-ответ»

Я подготовлю интересующие меня вопросы о Вашей компании. В онлайн формате Вы максимально подробно расскажите о Вашей деятельности и поделитесь своим опытом. В итоге встречи мы определим Ваши сильные стороны, которые выделят Вас среди конкурентов.

2.2. Изучение дополнительных материалов

При необходимости изучу технические характеристики Вашего продукта, его аналогов и любую другую информацию, которая поможет мне выделить Ваши сильные стороны.

2.3. Копирайтинг

Напишу продающий текст, с правильными акцентами и смыслами. Выделю Ваши сильные стороны и отстранюсь от конкурентов. В результате Вы получите нестандартный копирайтинг, без общих фраз и шаблонных заготовок. При согласовании Вы сможете внести корректировки.

2.4. Прототип лендинга

На основе составленного текста, подготовлю прототип Вашей страницы. Результатом прототипа будет схематичное представление структуры лендинга, наглядное расположение блоков и текста. Это позволит сделать дизайн, который не придётся переделывать.

3. Дизайн на Tilda (2-3 дня)

3.1. Разработка дизайна

Согласно прототипу я разработаю уникальный дизайн, который будет вызывать эмоцию у посетителя и качественно подчеркнёт ключевые смыслы. В ходе разработки дизайна я позволяю себе немного отклониться от прототипа, чтобы получить интересный дизайн.

3.2. Внесение правок и согласование

Я стараюсь работать на результат, а не под клиента. Поэтому в случае получения правок, которые, по моему мнению, могут повлиять на конверсию, я постараюсь аргументировать своё решение. Но в любом случае решение остаётся за заказчиком.

4. Запуск лендинга (1 день)

4.1. Презентация проекта

В онлайн формате презентую Ваш новый лендинг. Подробно расскажу о всех особенностях и функциях. После Ваших аплодисментов Вы платите доплату 50%.

4.2. Запуск сайта

Размещение на домене. Добавление фавикона, названия, описания для соц. сетей и другие технические работы.

5. Настройка рекламы + Ведение

5.1. Контекстная реклама

Настрою метрики, и запущу рекламу в Google и Яндекс. При необходимости доработаю сайт, добавив мультилендинг, геотаргетинг, виджеты обратного звонка и т.д. При ведении снижу стоимость заявки на 50-200% по сравнению с тестовым запуском.

5.2. Реклама в социальных сетях

Настрою рекламу в Вконтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook и YouTube. Настрою пиксели для возврата прогретого трафика и протестирую сотни креативов. При ведении снижу стоимость клиента на 50-200% по сравнению с тестовым запуском.