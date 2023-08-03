grygoriev_sanya

Олександр Григор'єв grygoriev_sanya

 
38 летУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Якісна адаптивна верстка у встановлені терміни. HTML5, CSS3, JavaScript, BEM, SCSS

Виконую якісну адаптивну верстку сайтів, лендінгів, інтернет-магазинів.

Діяльність:

-Верстка якісна, валідна, кросбраузерна. Зрозумілий та чистий код.

-макети Figma, PSD, Sketch, Abode XD

-Адаптивність, чутливість (responsive) верстки

-Інтерактивність сайтів (анімація, слайдери, спливаючі вікна (pop-up), ...)

Зв'язок:

Мої роботи:

https://www.weblancer.net/users/grygoriev_sanya/portfolio/

JavascriptFigmaSCSS