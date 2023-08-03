Олександр Григор'єв grygoriev_sanyagrygoriev_sanya
38 летУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Якісна адаптивна верстка у встановлені терміни. HTML5, CSS3, JavaScript, BEM, SCSS
Виконую якісну адаптивну верстку сайтів, лендінгів, інтернет-магазинів.
Діяльність:
-Верстка якісна, валідна, кросбраузерна. Зрозумілий та чистий код.
-макети Figma, PSD, Sketch, Abode XD
-Адаптивність, чутливість (responsive) верстки
-Інтерактивність сайтів (анімація, слайдери, спливаючі вікна (pop-up), ...)
Зв'язок:
E-mail: [email protected]
Телеграм: oleksandr_grygoriev
Мої роботи:
Портфолио
- Адаптивна верстка інтернет-магазину "HorDog"нет просмотров
- Адаптивна верстка landingPage AI.MAN5 просмотров
- Адаптивна верстка landingPage Daunku7 просмотров