gubskiy_danila_

Хочешь себе качественный и крутой сайт?🔥🔥🔥 Я помогу тебе с этим. Специалист по комплексной упаковке сайтов

Здравствуйте, меня зовут Данила.

Я занимаюсь разработкой сайта с нуля любой сложности

Преимущества работы со мной:

-Перед созданием вашего сайта я тщательно изучаю ваших конкурентов

-провожу анализ вашей ЦА

-соблюдаюсь все требования клиента -осуществляю заказы в срок

-подключаю все метрики и SRM системы + домен

•В итоге вы получаете полный качественный сайт, который привлекателен для клиентов и соответствует всем вашим требованиям

Условия сотрудничества:-предоплата 50%

Примеры некоторых моих работ:

http://vau-corndog.ruhttp://challengenick.tilda.wshttp://крутилин.рфhttp://jsolodesign.ruhttp://estera.tilda.ws - установка подоконников