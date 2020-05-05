gubskiy_danila_

Хочешь себе качественный и крутой сайт?🔥🔥🔥 Я помогу тебе с этим. Специалист по комплексной упаковке сайтов
Здравствуйте, меня зовут Данила.
Я занимаюсь разработкой сайта с нуля любой сложности
Преимущества работы со мной:
-Перед созданием вашего сайта я тщательно изучаю ваших конкурентов
-провожу анализ вашей ЦА
-соблюдаюсь все требования клиента -осуществляю заказы в срок
-подключаю все метрики и SRM системы + домен
•В итоге вы получаете полный качественный сайт, который привлекателен для клиентов и соответствует всем вашим требованиям
Условия сотрудничества:-предоплата 50%
Примеры некоторых моих работ:
http://vau-corndog.ruhttp://challengenick.tilda.wshttp://крутилин.рфhttp://jsolodesign.ruhttp://estera.tilda.ws - установка подоконников
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