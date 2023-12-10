gudokgudok1234

Шукаєш людину, яка зробить роботу якісно та швидко?

Вітаю. Мене звати Юлія мені 32роки.

Я допоможу перекладати тексти різного роду на багатьох мовах.

Володію достатніми можливостями для швидкого і якісного виконання завдань. Легко знаходжу спільну мову з людьми,люблю вчитися чогось нового.

Маю досвід роботи: переклад текстів; написання відгуків;написання текстів по фото,картинками;озвучив текстів;озвучив аудіо книг; рерайтер.

Володію Українською, російською, англійською, польською,німецькою та французькою.

Виконуючи замовлення швидко та якісно,працюю на кращий результат. Буду рада співпрацювати