gudokgudok1234

Юлія Пазюк gudokgudok1234gudokgudok1234
32 годаУкраина/Ивано-Франковск
2 года на фриланс-бирже
Была
22 дня назад
Шукаєш людину, яка зробить роботу якісно та швидко?
Вітаю. Мене звати Юлія мені 32роки.
Я допоможу перекладати тексти різного роду на багатьох мовах.
Володію достатніми можливостями для швидкого і якісного виконання завдань. Легко знаходжу спільну мову з людьми,люблю вчитися чогось нового.
Маю досвід роботи: переклад текстів; написання відгуків;написання текстів по фото,картинками;озвучив текстів;озвучив аудіо книг; рерайтер.
Володію Українською, російською, англійською, польською,німецькою та французькою.
Виконуючи замовлення швидко та якісно,працюю на кращий результат. Буду рада співпрацювати