gukovalesia1

Меня зовут - Олеся и я СММ-специалист. Сейчас продвигаю аккаунт клиента и также беру одноразовые заказы. Буду рада выполнить твой заказ!
Мои услуги:
- обработка фотографий
- написание текстов
- создание и оформление сторис ( по контент плану)
- анализ аккаунта, целевой аудиторией, конкурентов
- создание визуала на 6, 9, 12 постов
- создание шапки профиля
- ведение профиля
- продвижение профиля
- таргетированная реклама ( через кнопку "продвигать" в инстаграмме и через ADS Manager)
Действие аккаунта приостановлено!