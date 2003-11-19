gukovalesia1

Меня зовут - Олеся и я СММ-специалист. Сейчас продвигаю аккаунт клиента и также беру одноразовые заказы. Буду рада выполнить твой заказ!

Мои услуги:

- обработка фотографий

- написание текстов

- создание и оформление сторис ( по контент плану)

- анализ аккаунта, целевой аудиторией, конкурентов

- создание визуала на 6, 9, 12 постов

- создание шапки профиля

- ведение профиля

- продвижение профиля

- таргетированная реклама ( через кнопку "продвигать" в инстаграмме и через ADS Manager)