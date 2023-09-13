gumdiana

Діана Гуменко gumdiana

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
З радістю зроблю переклад на рідну мову🫶🏻

👋🏻Вітаю, мене звати Діана, мені 22 роки і я тут для того щоб допомогти тобі в перекладі з російської на українську. Також, можу перекладати з англійської.

Мала досвід в перекладанні коли працювала імпорт-менеджером. Там я робила переклад не тільки з англійської, а й з таких мов, як: іспанська, італійська.

Виконую роботу вчасно, а буває і раніше😉

#43Английский язык
#44Написание обзоров
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1193
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно, рекомендую Діану