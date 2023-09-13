З радістю зроблю переклад на рідну мову🫶🏻
👋🏻Вітаю, мене звати Діана, мені 22 роки і я тут для того щоб допомогти тобі в перекладі з російської на українську. Також, можу перекладати з англійської.
Мала досвід в перекладанні коли працювала імпорт-менеджером. Там я робила переклад не тільки з англійської, а й з таких мов, як: іспанська, італійська.
Виконую роботу вчасно, а буває і раніше😉
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10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно, рекомендую Діану