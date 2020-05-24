Довольна работой, Иван быстро разобрался в поставленной задаче, освоил новую прграмму емэйлмаркетинга. Был все время на связи, работали вместе, все обсуждали по ходу работы. В результате быстро и качественно настроили фэйсбук, автоворонку продаж и программу емэйл маркетинга. Рекомендую