SMM,который заставит соцсети работать на ваш бизнес
Опытный SMM-специалист,поможет вам в развитии и продвижении вашего бизнеса в социальных сетях!
Только действенные и грамотные ,а самое главное качественные способы продвижения в соцсетях,с использованием индивидуального подхода к каждому клиенту.
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Автор молодец,классно сработали
$40
10 баллов
5 лет назад
Однозначный респект Ивану за качественную подготовку рекламной компании. ПРичем все оказалось намного глубже чем я предполагал. Все рассказал показал, посоветовал как сделать лучше. Великолепный исполнитель. Надеюсь продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший заказчик.Всем рекомендую
$50
10 баллов
5 лет назад
Довольна работой, Иван быстро разобрался в поставленной задаче, освоил новую прграмму емэйлмаркетинга. Был все время на связи, работали вместе, все обсуждали по ходу работы. В результате быстро и качественно настроили фэйсбук, автоворонку продаж и программу емэйл маркетинга. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень рекомендую Наталью,хороший заказчик,все доступно и понятно обьясняет,быстро нашли общий язык,Всем рекомендую!