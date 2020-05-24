gunya180196

Иван gunya180196

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SMM,который заставит соцсети работать на ваш бизнес

Опытный SMM-специалист,поможет вам в развитии и продвижении вашего бизнеса в социальных сетях!

Только действенные и грамотные ,а самое главное качественные способы продвижения в соцсетях,с использованием индивидуального подхода к каждому клиенту.

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Отзывы заказчиков

darf12345
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Ведение групп в инстаграмм, вконтакте. Продвижение в соц. сетях.
Все отлично
Автор молодец,классно сработали
Ответный отзыв
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Нужен простой чат бот на manychat и его запуск
Однозначный респект Ивану за качественную подготовку рекламной компании. ПРичем все оказалось намного глубже чем я предполагал. Все рассказал показал, посоветовал как сделать лучше. Великолепный исполнитель. Надеюсь продолжим сотрудничество.
Хороший заказчик.Всем рекомендую
Ответный отзыв
NVNatalia
Наталья 
48 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Настроить автоворонку продаж
Довольна работой, Иван быстро разобрался в поставленной задаче, освоил новую прграмму емэйлмаркетинга. Был все время на связи, работали вместе, все обсуждали по ходу работы. В результате быстро и качественно настроили фэйсбук, автоворонку продаж и программу емэйл маркетинга. Рекомендую
Очень рекомендую Наталью,хороший заказчик,все доступно и понятно обьясняет,быстро нашли общий язык,Всем рекомендую!
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