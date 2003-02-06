Качественные сайты для вашего бизнеса!
Привет , я Влад, украинский Front-end веб-разработчик. Я считаю, что увлеченность процессом, качество продукта и рабочая этика приносят успех в любом деле .Я здесь, чтобы построить с вами качественные, долгосрочные рабочие отношения. Я являюсь специалистом по разработке адаптивных веб-сайтов, которые будут соответствовать вашим потребностям. А с учётом текущей ситуации в мире, мы все прекрасно понимаем насколько важно наличие качественного сайта!
Плюсы работы со мной:
Сдача работы в сроки. Полная адаптивность веб-сайта
Использование самых современных технологий
Бесплатная доработка всех ваших замечаний
Адекватная цена
Веб-языки:
???? HTML5
???? SCSS
???? Bootstrap
???? CSS
???? CSS3
???? JavaScript
???? jQuery
???? WordPress
Контакты:
Тел: +380685207956
Telegram: https://t.me/vladislav_rud
Viber: +380685207956
Email: [email protected]