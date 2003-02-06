Front-end developer

Качественные сайты для вашего бизнеса!

Привет , я Влад, украинский Front-end веб-разработчик. Я считаю, что увлеченность процессом, качество продукта и рабочая этика приносят успех в любом деле .Я здесь, чтобы построить с вами качественные, долгосрочные рабочие отношения. Я являюсь специалистом по разработке адаптивных веб-сайтов, которые будут соответствовать вашим потребностям. А с учётом текущей ситуации в мире, мы все прекрасно понимаем насколько важно наличие качественного сайта!



Плюсы работы со мной:



Сдача работы в сроки. Полная адаптивность веб-сайта

Использование самых современных технологий

Бесплатная доработка всех ваших замечаний

Адекватная цена





Веб-языки:



???? HTML5

???? SCSS

???? Bootstrap

???? CSS

???? CSS3

???? JavaScript

???? jQuery

???? WordPress



Контакты:



Тел: +380685207956

Telegram: https://t.me/vladislav_rud

Viber: +380685207956

Email: [email protected]