gyurik5

Юрий Головко gyurik5

 
39 летРоссия/Омск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PoPo0109
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
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Отличный заказчик! Четкие требования, коммуникабельность, тактичность, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему продуктивному сотрудничеству! С наступающим Новым годом! Творческих успехов и счастья!
Отличная работа , выполненная быстрее оговоренных сроков и на много качественней чем ожидалось , однозначно всем рекомендую не пожалеете Полина очень грамотный и профессиональный специалист , который не только оправдает ваши ожидания но и превзойдет все ожидания . Очень рад что мне повезло сработать с Полиной , теперь все мои проекты буду воплощать только с Полиной , большое вам спасибо до скорой встречи , с наступающим новым годом , успехов , счастья и процветания вам в новом году !)))
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