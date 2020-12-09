Опыт, ответственность и исполнительность!
Работаю в LightRoom и Photoshop
Обработка фото простая (резкость, яркость, контраст)
Удаление, чистка и замена фона
Ретушь портретных, свадебных и детских фотографий
Коллажирование, стилизация фотографий
Создание несложных макетов баннеров и визиток
Слайдшоу и простой видеомонтаж
Опыт работы более 10 лет
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обтравка фотографий (простая и сложная)77 просмотров
- Стилизация и легкая ретушь фотографий78 просмотров
- Подготовка файлов для каталога (сохранение теней)70 просмотров