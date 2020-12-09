hackkeyeast

Александр hackkeyeast

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Опыт, ответственность и исполнительность!

Работаю в LightRoom и Photoshop

Обработка фото простая (резкость, яркость, контраст)

Удаление, чистка и замена фона

Ретушь портретных, свадебных и детских фотографий

Коллажирование, стилизация фотографий

Создание несложных макетов баннеров и визиток

Слайдшоу и простой видеомонтаж

Опыт работы более 10 лет