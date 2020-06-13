haliev_photo

Рустам haliev_photo

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Photographer & Retoch

Привет :)

Меня зовут Рустам.Я фотограф и ретушер )

У меня высшее - техническое образование, работал на производстве 12 лет.Все это время искал себя, пробывал в разных направлениях, и нашел  в фотографии

Закончил фотошколу и получил дипломы фотографа и ретушера.Начал фотографировать, обрабатывать фото для людей ) Уже 2 года как работаю фотографом и люблю снимать свадьбы,  лавстори, семейные  и другие фотосессии

Недавно победил в конкурсе TOP 28% 35AWARDS  в номинации ''Детский портрет" я не в числе первых, но для меня большое достижение,  награда 

Хочу зарабатывать денежку любимым занятием, женится и создать семью )

  • готов сразу приступить к работе
  • на связи
  • ответственность за результат
  • бесплатные правки
  • опытный ретушер
  • работаю качественно и соблюдаю срок выполнения задания
Занимаюсь:

  • работаю в профессиональных фото программах Lr, Ps
  • фотографирование различных направлений
  • ретуширование
  • обработка фото
  • замена фона
  • реставрация старых фотографий
  • цветокоррекция
  • подготовка фото для печати
Как я работаю:

  • мы обговариваем  ТЗ, для хорошего результата мне нужно понять точную задачу, которую предстоит выполнить, цену выполнения работы
  • показываю вам предварительный результат,  согласовываем все правки, недочеты  и дальше продолжаю делать работу
  • вы получаете готовый результат, оплачиваете мои услуги
  • обмен отзывами
  • оправлю вам официальный чек об оплате  услуг, так как являюсь самозанятым
Посмотреть фотографии:

 

instagram https://www.instagram.com/haliev_photo/?hl=ru

Кошельки:

Сбербанк 4276672714780405

Yandex деньги 4100110980983353

С удовольствием выполню ваши задания друзья 

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