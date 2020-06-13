Photographer & Retoch
Привет :)
Меня зовут Рустам.Я фотограф и ретушер )
У меня высшее - техническое образование, работал на производстве 12 лет.Все это время искал себя, пробывал в разных направлениях, и нашел в фотографии
Закончил фотошколу и получил дипломы фотографа и ретушера.Начал фотографировать, обрабатывать фото для людей ) Уже 2 года как работаю фотографом и люблю снимать свадьбы, лавстори, семейные и другие фотосессии
Недавно победил в конкурсе TOP 28% 35AWARDS в номинации ''Детский портрет" я не в числе первых, но для меня большое достижение, награда
Хочу зарабатывать денежку любимым занятием, женится и создать семью )
- готов сразу приступить к работе
- на связи
- ответственность за результат
- бесплатные правки
- опытный ретушер
- работаю качественно и соблюдаю срок выполнения задания
- работаю в профессиональных фото программах Lr, Ps
- фотографирование различных направлений
- ретуширование
- обработка фото
- замена фона
- реставрация старых фотографий
- цветокоррекция
- подготовка фото для печати
- мы обговариваем ТЗ, для хорошего результата мне нужно понять точную задачу, которую предстоит выполнить, цену выполнения работы
- показываю вам предварительный результат, согласовываем все правки, недочеты и дальше продолжаю делать работу
- вы получаете готовый результат, оплачиваете мои услуги
- обмен отзывами
- оправлю вам официальный чек об оплате услуг, так как являюсь самозанятым
instagram https://www.instagram.com/haliev_photo/?hl=ru
Кошельки:
Сбербанк 4276672714780405
Yandex деньги 4100110980983353
С удовольствием выполню ваши задания друзья
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Портфолио
- До/после112 просмотров
- До/после100 просмотров
- До/после110 просмотров
- До/после117 просмотров
- До/после104 просмотра
- Семейная фотосессия в студии109 просмотров
- Невеста106 просмотров
- Красивая невеста105 просмотров
- Фото лавстори Санкт - Петербург94 просмотра
- Портрет девочки с мишкой71 просмотр
- Семейная фотосессия в студии111 просмотров
- Фото с домашней фотосессии "день рождения"115 просмотров
Обработка фотографий
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$1/час
от $1от 1 дня
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Фотосъемка
нет отзывов
$40/час
от $40от 1 дня
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