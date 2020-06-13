Photographer & Retoch

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Меня зовут Рустам.Я фотограф и ретушер )

У меня высшее - техническое образование, работал на производстве 12 лет.Все это время искал себя, пробывал в разных направлениях, и нашел в фотографии

Закончил фотошколу и получил дипломы фотографа и ретушера.Начал фотографировать, обрабатывать фото для людей ) Уже 2 года как работаю фотографом и люблю снимать свадьбы, лавстори, семейные и другие фотосессии

Недавно победил в конкурсе TOP 28% 35AWARDS  в номинации ''Детский портрет" я не в числе первых, но для меня большое достижение, награда

Хочу зарабатывать денежку любимым занятием, женится и создать семью )

готов сразу приступить к работе

на связи

ответственность за результат

бесплатные правки

опытный ретушер

работаю качественно и соблюдаю срок выполнения задания

работаю в профессиональных фото программах Lr, Ps

фотографирование различных направлений

ретуширование

обработка фото

замена фона

реставрация старых фотографий

цветокоррекция

подготовка фото для печати

мы обговариваем ТЗ, для хорошего результата мне нужно понять точную задачу, которую предстоит выполнить, цену выполнения работы

показываю вам предварительный результат, согласовываем все правки, недочеты и дальше продолжаю делать работу

вы получаете готовый результат, оплачиваете мои услуги

обмен отзывами

оправлю вам официальный чек об оплате услуг, так как являюсь самозанятым

Кошельки:

Сбербанк 4276672714780405

Yandex деньги 4100110980983353

С удовольствием выполню ваши задания друзья 