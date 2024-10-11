hameleon80

Возможно некоторые удивятся, посмотрев мой профиль - 12 лет в сервисе, а нет ни одного отзыва. Поясню: 12 лет назад я искал возможность подзаработать и регистрировался на разных фриланс биржах. Не успев выполнить заданий я нашел работу, и забросил фриланс. Сейчас тяжелое время и я решил вернуться на эту стезю ))
Есть опыт добавления карточек товара - 1 год работал в Storgom.ua;
есть опыт HTML, CSS;
навыки владения CMS (OpenCart, Joomla, Битрикс24, WordPress, Drupal);
навыки владения MSOffice, Google Docs;
английский - средний уровень;
внимательны, усидчивый, ответственный;
закончил курсы тестирования ПО "QATestLab".