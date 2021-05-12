handmadegod

Требуется разработать управление для шаблона Опенкарт 3, включая бэк и фронт админки. Работы без верстки, только для опытных программистов. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется разработать управление для шаблона Опенкарт 3, включая бэк и фронт админки. Работы без верстки, только для опытных программистов. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Требуется сделать скрипт диаграммы Ганта, наподобие https://github.com/th0liveira/GanttChartPHP. Более подробная информация во вложенном файле