Готова до співроботи)
Я фрилансер) І я:
1. Швидко та якісно набираю текст з pdf, рукопису, фото, створюю та заповнюю таблиці.
2. Перекладаю текст з російської мови на українську і навпаки, з англійської на українську та на російську і навпаки.
3. Роблю реферати та презентацї.
4. Переписую конспекти.
5. Перевіряю тексти на орфографічні помилки.
6. Створюю сайти і логотипи.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1194
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю)
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#206