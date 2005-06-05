hannaaa

Анна hannaaa

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Готова до співроботи)

Я фрилансер) І я:

1. Швидко та якісно набираю текст з pdf, рукопису, фото, створюю та заповнюю таблиці.

2. Перекладаю текст з російської мови на українську і навпаки, з англійської на українську та на російську і навпаки.

3. Роблю реферати та презентацї.

4. Переписую конспекти.

5. Перевіряю тексти на орфографічні помилки.

6. Створюю сайти і логотипи.

#62Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1194
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Дякую за співпрацю)
Ответный отзыв
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#206