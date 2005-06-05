Готова до співроботи)

Я фрилансер) І я:

1. Швидко та якісно набираю текст з pdf, рукопису, фото, створюю та заповнюю таблиці.

2. Перекладаю текст з російської мови на українську і навпаки, з англійської на українську та на російську і навпаки.

3. Роблю реферати та презентацї.

4. Переписую конспекти.

5. Перевіряю тексти на орфографічні помилки.

6. Створюю сайти і логотипи.