hardworker31

Рерайт, копирайт, перевод текстов (художественный перевод)

Цель.

Поиск работы рерайтера, копирайтера или переводчика текстов художественного направления с английского языка.

Образование.

В 2006 году поступила на очное отделение в Омский государственный университет путей сообщения на специальность "связи с общественностью", но в первый год обучения была переведена на экономический факультет (по настоятельности родителей). В 2011 году защитила диплом по специальности "менеджмент организации". В рамках последней специальности изучала такую дисциплину как маркетинг, где мною были получены базовые знания о коммуникациях, продажах, психологии покупателей и общих механизмах работы рынка рекламы. Имею "красный" диплом, значение которого, к сожалению, сегодня не так уж важно, но если говорить о грамотности и ответственности в работе и обучении, то считаю его показателем своих личностных качеств.

Начиная с 2003 стала активно изучать английский язык, закончила языковые курсы " Ин.яз Омск", где получила базовый уровень английского языка Intermediate. В 2005 году поcещала курсы "J and S", где усовершенствовала свой уровень языка до уровня Advanced. В 2010 году поступила на языковые подготовительные курсы английского языка в США, г. Нью-Йорк, Kinsborough Community College, где училась в течении 1 года.

Опыт работы.

Опыта работы копирайтером, рерайтером или переводчиком, к сожалению, не было, так как отправной точкой в мою профессиональную деятельность, все-таки, стало экономическое образование. Имею опыт работы менеджером-консультантом в небольшой омской компании по производству мебели, где получила основные навыки в общении и поведении с людьми. Временное пребывание в США дало возможность работать администратором в популярном японском ресторане " Hane sushi" в центре Манхэттана. Основными моими обязанностями были: координация работы официантов, ведение телефонных переговоров с клиентами, а также резервирование столов, принятие заказов по телефону, встреча гостей ресторана. За это время в совершенстве овладела разговорным англо-американским языком.

Корреспондентский опыт был получен еще в школе, когда мною была написана статья об участниках ВОВ (в частности моих прародителей), которая была опубликована в местной омской газете. Имела опыт написания статей различного направления во время первого года обучения в университете, но только в рамках изучения дисциплин. Также временами получала заказы на переводы текстов от знакомых , а также через сеть интернет.

Сейчас пишу статьи различных направлений. Большее предпочтение отдаю туристическим тематикам и недвижимости.

В течение года сотрудничала с проектом Слетать.ру, работала по направлениям Испания, Франция, Тайланд, остров Хайнань, Турция. Сегодня работаю совместно с компанией Hotel-inn над одноименным сайтом. Работаю копирайтером и контент-менеджером.

Совместно с омской компанией, занимающейся интернет-маркетингом, пишу статьи для туристического журнала в Испании, целевая аудитория которого - наши соотечественники.

Заключила договор с торговой компанией в городе Омске - ООО "Низкоцен", одной из крупнейших сетей гипермаркетов Сибири и Урала. В рекламном журнале, который ежемесячно выходит в печать, публикуются мои авторские статьи на различные темы, касающиеся компании, небольшие обзоры и новости, описания продуктов и рецепты в отдельной рубрике.

Навыки.

Совершенное владение русским и английским языками: грамотность в написании текстов, имение большого словарного запаса. Мною прочитано множество художественной литературы на английском языке.

Знание ПК: умелое пользование компьютером, быстрый набор текста как на русском так и на английском языках, знание базовых программ Windows, таких как Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, способность работать с большим количеством информации в сжатые сроки, умение систематизировать, анализировать и обобщать информацию.

Личные качества.

Исполнительная, ответственная, коммуникабельная, уверенная в себе и своих знаниях, отзывчивая, внимательная, целеустремленная, динамичная.