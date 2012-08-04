hardyPanda

Верстка:
- XHTML 1.0, CSS, JS, jQuery , jQuery UI
- Соблюдение стандартов W3C
- Верстка блочная (div), табличная (table) или смешанная, резиновая или фиксированная
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome (под ослика IE 6 не верстаю, он морально устарел)
- Понятный, чистый код
- Использую CSS3 вместо мороки с кучей изображений!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!