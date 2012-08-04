hardyPanda

Верстка:

- XHTML 1.0, CSS, JS, jQuery , jQuery UI

- Соблюдение стандартов W3C

- Верстка блочная (div), табличная (table) или смешанная, резиновая или фиксированная

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome (под ослика IE 6 не верстаю, он морально устарел)

- Понятный, чистый код

- Использую CSS3 вместо мороки с кучей изображений!