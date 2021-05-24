Режиссура, видеомонтаж, анимация, моушн-дизайн, цветокоррекция, ротоскопинг, клин-ап, Composing, хромакей, Веб-дизайн, оформление соцсетей. Фоторетушь
Режиссура и видеомонтаж любой сложности, анимация, моушн-дизайн, цветокоррекция, ротоскопинг, клин-ап, Visual effects, Composing,
хромакей и т.п.. Веб-дизайн, оформление соцсетей. Фоторетушь, коллажи.
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