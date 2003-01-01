Стильный и уникальный дизайн | Верстка

Дизайн - это самое лучшее что можно было придумать, ведь с помощью его мы живем. Он встречается повсюду, в гипермаркетах, городе, интернете. Design будет всегда востребован и популярен.

Я смогу помочь, разработаю стильный и интересный дизайн для вашего проекта.

Ведь клиент первым делом видет - дизайн.

Стек работ:

Дизайн:

-Landing page (интернет-магазины, сайты под ключ и другое) Figma/PS/AI/XD

-Оформление соц-сетей

-Логотипы, визитки, рекламы и разное

-Прочее, обсуждается в личных сообщениях



Знания, умения, навыки <ВЁРСТКА>

-HTML5, CSS3, JavaScript

-Фиксированная верстка (резиновая)

-Адаптивная верстка

-Flexbox

-Grid

План работы:

Общение в удобной вам соц-сети, обсуждение всех деталей проекта. Подготовка к реализаций идей.

Составление ТЗ

Предоплата

Подготовление к сдачи работы

Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

Контакты для связи:

email: [email protected]

telegram: @hart9y

discord: harty#8498

