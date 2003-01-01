Дизайн - это самое лучшее что можно было придумать, ведь с помощью его мы живем. Он встречается повсюду, в гипермаркетах, городе, интернете. Design будет всегда востребован и популярен.
Я смогу помочь, разработаю стильный и интересный дизайн для вашего проекта.
Ведь клиент первым делом видет - дизайн.
Стек работ:
Дизайн:
-Landing page (интернет-магазины, сайты под ключ и другое) Figma/PS/AI/XD
-Оформление соц-сетей
-Логотипы, визитки, рекламы и разное
-Прочее, обсуждается в личных сообщениях
Знания, умения, навыки <ВЁРСТКА>
-HTML5, CSS3, JavaScript
-Фиксированная верстка (резиновая)
-Адаптивная верстка
-Flexbox
-Grid
План работы:
Общение в удобной вам соц-сети, обсуждение всех деталей проекта. Подготовка к реализаций идей.
Составление ТЗ
Предоплата
Подготовление к сдачи работы
Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
Контакты для связи:
email: [email protected]
telegram: @hart9y
discord: harty#8498
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