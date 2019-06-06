Ответственная студентка. Берусь за разные проекты и работы в целях расширения своих возможностей и знаний.
- знание языков: русский (в совершенстве), английский (в совершенстве), латышский ((в совершенстве), французский (интермедий)
- Переводы, транскрипции, рерайт
- Web Design, создание веб сайтов (примеры работ прилагаются)
- изучаю: маркетинг, онлайн маркетинг, финансы, индустрию туризма, бизнес менеджмент
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Рерайт и корректура текста диссертации176 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
5 лет назад
Отлично выполненная работа раньше срока. Отличны английский язык. Было приятно иметь дело. Рекомендую !
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать!
Рерайтинг
1 отзыв
$2/час
от $5от 1 дня
#61
Презентации
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#137
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#245
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#581