Ответственная студентка. Берусь за разные проекты и работы в целях расширения своих возможностей и знаний.

знание языков: русский (в совершенстве), английский (в совершенстве), латышский ((в совершенстве), французский (интермедий)

Переводы, транскрипции, рерайт

Web Design, создание веб сайтов (примеры работ прилагаются)

изучаю: маркетинг, онлайн маркетинг, финансы, индустрию туризма, бизнес менеджмент