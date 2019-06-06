hartmeynk

Карина Хартмане hartmeynk

 
26 летВеликобритания/Лондон
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ответственная студентка. Берусь за разные проекты и работы в целях расширения своих возможностей и знаний.
  • знание языков: русский (в совершенстве), английский (в совершенстве), латышский ((в совершенстве), французский (интермедий)
  • Переводы, транскрипции, рерайт
  • Web Design, создание веб сайтов (примеры работ прилагаются)
  • изучаю: маркетинг, онлайн маркетинг, финансы, индустрию туризма, бизнес менеджмент
недостаточно оценок
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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Atis96
33 годаПольша
5 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Избавиться от плагиата. Перефразировать англ текст (научный стиль).
Отлично выполненная работа раньше срока. Отличны английский язык. Было приятно иметь дело. Рекомендую !
Было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
Рерайтинг
1 отзыв
$2/час
от $5от 1 дня
#61
Презентации
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#137
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#245
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#581