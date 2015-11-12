CMYK Crazy Marasmus Yahoo Creative
2000-2005 Закінчила ВПФ КНТУУУ"КПІ".
2005 – 2010 працювала в рекламно-виробничих компаніях та агенствах.
Співпрацювала з маректологами, літредакторами – маю деякий досвід в рекламі.
В 2009 створила своє ФОП, працюю дизайнером-фрілансером InSky Design.
Виконую: графічний дизайн (лого+фірм.стиль, ілюстрації, фотошоп, векторний
дизайн, дизайн будь-якого напрямку реклами та поліграфії). Конструювання
коробок, упаковок будь-якої складності. Фоторетуш, будь-яка обробка фото.
Верстка журналів, каталогів. Увесь спектр POSM, починаючи з вобблеру, закінчуючи
палеттою. DTP (підготовка до друку, вміння професійно підготувати складний
проект до друку).
Портфолио
- Вобблер Raffaello126 просмотров
- ПОСМ дизайн фарбкарты ТМ L’Oreal Preference271 просмотр
- Дизайн фарбкарты ТМ L’Oreal Casting Creme Gloss247 просмотров
- Дизайн фарбкарты для ТМ L’Oreal Excellence Creme223 просмотра
- Логотип для барбекю181 просмотр
- Логотип для украинского дизайнера одежды175 просмотров
- Новый логотип (варианты)209 просмотров
- Плакат-афиша на НГ шоу273 просмотра
- VTL белье196 просмотров
- Фотоколлаж на юбилей1120 просмотров
- Логотип для Органик Трейд188 просмотров
- «Василевi пироги»307 просмотров