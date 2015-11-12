hatnyk

Екатерина Катруч hatnyk

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
CMYK Crazy Marasmus Yahoo Creative

2000-2005 Закінчила ВПФ КНТУУУ"КПІ".

2005 – 2010 працювала в рекламно-виробничих компаніях та агенствах.

Співпрацювала з маректологами, літредакторами – маю деякий досвід в рекламі.

В 2009 створила своє ФОП, працюю дизайнером-фрілансером InSky Design.

Виконую: графічний дизайн (лого+фірм.стиль, ілюстрації, фотошоп, векторний

дизайн, дизайн будь-якого напрямку реклами та поліграфії). Конструювання

коробок, упаковок будь-якої складності. Фоторетуш, будь-яка обробка фото.

Верстка журналів, каталогів. Увесь спектр POSM, починаючи з вобблеру, закінчуючи

палеттою. DTP (підготовка до друку, вміння професійно підготувати складний

проект до друку). 

Photoshop
Портфолио
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