Портфолио
- Система учета расхода кислорода134 просмотра
- Create Your World125 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Отличный специалист! Работа исполнена точно в срок и в великолепном качестве, чего я даже не ожидал :)
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга