Адаптивная/отзывчивая вёрстка сайтов с помощью технологий HTML/CSS, нативный JavaScript, структуризация кода в соответствии с БЭМ методологией

Привет! Меня зовут Денис, занимаюсь вёрсткой сайтов уже около года, постоянно развиваясь в сфере веб-разработки.

Предлагаю услуги верстальщика при дальнейшей посадке верстки на CMS Wordpress.

Работая со мной, вы:

Экономите деньги

Экономите время

Получаете хорошо структурированный код

Получаете двухнедельную гарантию на готовый проект(изменение и дополнение кода в соответствии с вашими просьбами и пожеланиями)

Технологии, которые я использую: