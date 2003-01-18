Адаптивная/отзывчивая вёрстка сайтов с помощью технологий HTML/CSS, нативный JavaScript, структуризация кода в соответствии с БЭМ методологией
Привет! Меня зовут Денис, занимаюсь вёрсткой сайтов уже около года, постоянно развиваясь в сфере веб-разработки.
Предлагаю услуги верстальщика при дальнейшей посадке верстки на CMS Wordpress.
Работая со мной, вы:
- Экономите деньги
- Экономите время
- Получаете хорошо структурированный код
- Получаете двухнедельную гарантию на готовый проект(изменение и дополнение кода в соответствии с вашими просьбами и пожеланиями)
- HTML/CSS
- JavaScript(Нативный JS и библиотека jQuery)
- PHP
- Препроцессоры SASS/SCSS и LESS
- Таск менеджер Gulp
- Различные библиотеки для JS, CSS(Bootstrap, slickslider и др.)
- Методология БЭМ
Я против войны в Украине!
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