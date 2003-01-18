heartbleedz

Денис heartbleedz

 
20 летБеларусь/Гродно
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Адаптивная/отзывчивая вёрстка сайтов с помощью технологий HTML/CSS, нативный JavaScript, структуризация кода в соответствии с БЭМ методологией

Привет! Меня зовут Денис, занимаюсь вёрсткой сайтов уже около года, постоянно развиваясь в сфере веб-разработки.

Предлагаю услуги верстальщика при дальнейшей посадке верстки на CMS Wordpress.

Работая со мной, вы:

  • Экономите деньги
  • Экономите время
  • Получаете хорошо структурированный код
  • Получаете двухнедельную гарантию на готовый проект(изменение и дополнение кода в соответствии с вашими просьбами и пожеланиями)
Технологии, которые я использую:

  • HTML/CSS
  • JavaScript(Нативный JS и библиотека jQuery)
  • PHP
  • Препроцессоры SASS/SCSS и LESS
  • Таск менеджер Gulp
  • Различные библиотеки для JS, CSS(Bootstrap, slickslider и др.)
  • Методология БЭМ
Время, в которое я быстро отвечаю: 9.00 - 23.00.
PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapjQuery
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