Учение свет

Предмет(ы): Основы безналичных расчетов, агент банка, банковский аудит, анализ финансово-хозяйственной деятельности, финансовая математика, экономика, русский язык и литература, экономика организации, аудит, история, финансы денежное обращение и кредит, налоги и налогообложение

О себе:

Писал курсовые и контрольные одногруппникам, участвовал в школьных олимпиадах по праву. Имею средне-специальное образование "банковское дело" и неоконченное высшее "инженер-механик"