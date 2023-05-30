Front-end Development
ОБО МНЕ:
Опытный Front-end разработчик с более чем 8-летним опытом веб-разработки. Качественная, адаптивная верстка любой сложности. Кросс-браузерный и чистый код.
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, jQuery, SASS/SCSS, Flexbox, BEM, IconFont, React, Vue
- Макет PSD, Sketch, Figma, Zeplin
- Адаптивность, отзывчивость
- CSS3\JS анимация сайта
Мои контакты:
телеграмма: @zovag
- электронная почта: [email protected]
- viber/whats'app - по запросу
HTML-верстка
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$10/час
от $10от 1 дня
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