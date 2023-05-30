Front-end Development

ОБО МНЕ:

Опытный Front-end разработчик с более чем 8-летним опытом веб-разработки. Качественная, адаптивная верстка любой сложности. Кросс-браузерный и чистый код.

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, jQuery, SASS/SCSS, Flexbox, BEM, IconFont, React, Vue

- Макет PSD, Sketch, Figma, Zeplin

- Адаптивность, отзывчивость

- CSS3\JS анимация сайта

Мои контакты:

телеграмма: @zovag

- электронная почта: [email protected]

- viber/whats'app - по запросу