Копирайтинг

Я начинающий фрилансер, хочу попробовать себя в новой профессии. Имею 2 высших образования: филологическое и историческое. Есть опыт написания различных текстов, больше в области педагогики, также пишу эссе и немного художественную прозу. Общий трудовой стаж 29 лет. Я человек ответственный, творческий, грамотный, быстро обучаемый. Буду рада сотрудничеству со своими потенциальными заказчиками