Приятный, спокойный женский голос. У микрофона с 1998 года.
Спокойный, информационно-деловой голос.
У микрофона с 1998 года. 8 лет работала диктором на радио.
Озвучиваю рекламные ролики, автоответчики, корпоративные фильмы, закадровый текст, обучающие программы.
Портфолио
- Новости116 просмотров
- Диктор. Озвучивание текстов.141 просмотр
- Написание статей133 просмотра
- Информационный ролик102 просмотра
Озвучивание
нет отзывов
$100/час
от $25от 2 дней
#472
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 2 дней
#2077