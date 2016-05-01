helen_smel

Елена Смелянская helen_smel

 
58 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Приятный, спокойный женский голос. У микрофона с 1998 года.

Спокойный, информационно-деловой голос.

У микрофона с 1998 года. 8 лет работала диктором на радио.

Озвучиваю рекламные ролики, автоответчики, корпоративные фильмы, закадровый текст,  обучающие программы.

Портфолио
Озвучивание
нет отзывов
$100/час
от $25от 2 дней
#472
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 2 дней
#2077