Приятный, спокойный женский голос. У микрофона с 1998 года.

Спокойный, информационно-деловой голос.

У микрофона с 1998 года. 8 лет работала диктором на радио.

Озвучиваю рекламные ролики, автоответчики, корпоративные фильмы, закадровый текст, обучающие программы.