Экономист с опытом 15 лет
Чем я занимаюсь:
- анализирую бизнес и нахожу, где происходят потери денег,
- предлагаю, что делать, чтобы потери снизить,
- беру предприятие, разбираюсь в том, как работает его бизнес, раскладываю на цифрах всю экономику для управленца,
- консультирую предпринимателей по экономике бизнеса (что такое баланс, маржа, прибыль, деньги, оборотный капитал, что на них влияет, как их правильно считать),
- подбираю показатели, с помощью которых предприниматель может принимать решения,
- обучаю персонал,
- настраиваю отчетность,
- считаю бизнес-планы для стартапов - люблю стартапы.
Специализации:
- финансовый анализ,
- операционная эффективность,
- управленческий учет,
- инвестиционный анализ.
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Управление проектами
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$50/час
от $100от 2 часов
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Финансовые услуги
нет отзывов
$50/час
от $100от 2 часов
нет рейтинга