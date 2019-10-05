Экономист с опытом 15 лет

Чем я занимаюсь:

- анализирую бизнес и нахожу, где происходят потери денег,

- предлагаю, что делать, чтобы потери снизить,

- беру предприятие, разбираюсь в том, как работает его бизнес, раскладываю на цифрах всю экономику для управленца,

- консультирую предпринимателей по экономике бизнеса (что такое баланс, маржа, прибыль, деньги, оборотный капитал, что на них влияет, как их правильно считать),

- подбираю показатели, с помощью которых предприниматель может принимать решения,

- обучаю персонал,

- настраиваю отчетность,

- считаю бизнес-планы для стартапов - люблю стартапы.

Специализации:

- финансовый анализ,

- операционная эффективность,

- управленческий учет,

- инвестиционный анализ.