heng_chia

Тимур heng_chia

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
PhD физико-математических наук/инженер программист

Математическое моделирование любых систем, помощь в написание научных статей. Работаю в математических пакетах: Matlab, Mathematica.

Аналитическое и численное решение дифференциальных уравнений (FDTD,SSFM и т.п.).

Программирование на python: математическое моделирование (matplotlib, scipy, numpy и т.п.), парсинг, машинное зрение (openCV), нейронные сети (многослойные сетки, сверточные сети, рекурентные сети).

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Отзывы заказчиков

KaisarDreemurr
Кайсар 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
4 года назад
Матан и линал
Все сделал быстро и понятно! Советую!
KaisarDreemurr
Кайсар 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
12 задачи по матану
Спасибо! Сделал все 14 задач по сроку. Рекомендую!
Заказчиком доволен
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