PhD физико-математических наук/инженер программист
Математическое моделирование любых систем, помощь в написание научных статей. Работаю в математических пакетах: Matlab, Mathematica.
Аналитическое и численное решение дифференциальных уравнений (FDTD,SSFM и т.п.).
Программирование на python: математическое моделирование (matplotlib, scipy, numpy и т.п.), парсинг, машинное зрение (openCV), нейронные сети (многослойные сетки, сверточные сети, рекурентные сети).
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
4 года назад
Все сделал быстро и понятно! Советую!
$10
10 баллов
4 года назад
Спасибо! Сделал все 14 задач по сроку. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчиком доволен