Web UX/UI Design
— Adobe Illustrator, Graphic design, Adobe Photoshop, Знание основ композиции и цветоведения.
Высшее образование: ХГАДИ -Академия дизайна и искусств - факультет - графического дизайна
Добрый день меня зовут Денис — я Дизайнер. В этой сфере я работаю уже порядка 3х лет. Моими клиентами были такие известные компании, как: УкрМет, Керамет, ТД Щедро. Рынок фриланса для меня только начинается и поэтому я хочу вкладывать свой опыт, в начинающих предпренимателей и компании. Я знаю что нужно клиенту и что нужно его покупателю, я знаю как работает рынок и я знаю как применить качественное юзабилити для того, что пользователю было максимально удобно добраться до товара. Я знаю как выглядит "вкусный" сайт и как он должен работать, чтобы приносить моему заказчику прибыль и посещения. На мои сайты хочется заходить снова и снова.
Я занимаюсь разработкой:
— Логотипов
— Баннеров
— Визиток
— Landing Page
— Фирменный стиль
— HTML5 + CSS3
— Адаптивная верстка
— Посадка на движок
Я вам гарантирую:
— Качество!
— Выполнение строго в срок!(или даже может раньше)
— Понимание!
— Адекватность!
— Связь(10:00 – 00:00 МСК) даже в выходные.
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