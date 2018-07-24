Web UX/UI Design,Веб-дизайн,дизайн сайтов

Web UX/UI Design

— Adobe Illustrator, Graphic design, Adobe Photoshop, Знание основ композиции и цветоведения.

Высшее образование: ХГАДИ -Академия дизайна и искусств - факультет - графического дизайна

Добрый день меня зовут Денис — я Дизайнер. В этой сфере я работаю уже порядка 3х лет. Моими клиентами были такие известные компании, как: УкрМет, Керамет, ТД Щедро. Рынок фриланса для меня только начинается и поэтому я хочу вкладывать свой опыт, в начинающих предпренимателей и компании. Я знаю что нужно клиенту и что нужно его покупателю, я знаю как работает рынок и я знаю как применить качественное юзабилити для того, что пользователю было максимально удобно добраться до товара. Я знаю как выглядит "вкусный" сайт и как он должен работать, чтобы приносить моему заказчику прибыль и посещения. На мои сайты хочется заходить снова и снова.

Я занимаюсь разработкой:

— Логотипов

— Баннеров

— Визиток

— Landing Page

— Фирменный стиль

— HTML5 + CSS3

— Адаптивная верстка

— Посадка на движок

Я вам гарантирую:

— Качество!

— Выполнение строго в срок!(или даже может раньше)

— Понимание!

— Адекватность!

— Связь(10:00 – 00:00 МСК) даже в выходные.