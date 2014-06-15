Ищется дизайнер для следующей работы: 1. Дизайн сайта-визитки (одна главная страница, одна второстепенная). Дизайн должен быть адаптирован для использования в браузерах высокого разрешения (стационарные компьютеры) а также планшетах и мобильных устройствах. 2. Сделать логотип проекта которому посвящён ...