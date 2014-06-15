hesperius

Дмитрий hesperius

 
39 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
den_suhoff
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта-визитки + логотип
Было приятно сотрудничать с Дмитрием!
Сделано
Ответный отзыв