$100
Нарисовать комикс для большого фото в FaceBook Количество сюжетов-около 20 Сроки -2 недели
Иллюстрации и Рисунки13 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нарисовать комикс для большого фото в FaceBook Количество сюжетов-около 20 Сроки -2 недели
-создание моделей для архикад -количество-около 15 -высокая детализация
-Увеличить проем между пальцами -Увеличить кофейное зерно -Сделать в кривых -Подобрать шрифт чтобы смотрелось как буква О в слове
Ищется дизайнер для следующей работы -Сделать большое фото для фейсбук в виде карты по периодам жизни. Требование к дизайнеру -креативность
Ищется дизайнер для следующей работы: 1. Дизайн сайта-визитки (одна главная страница, одна второстепенная). Дизайн должен быть адаптирован для использования в браузерах высокого разрешения (стационарные компьютеры) а также планшетах и мобильных устройствах. 2. Сделать логотип проекта которому посвящён ...