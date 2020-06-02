Ведущий специалист

Программист / Консультант / Руководитель группы по направлению 1С

1. Настройка типовых 1с под ключ (разработка ТЗ, внедрение, разработка инструкций, обучение)

2. Подбор 1С продуктов для автоматизации бизнес процессов

3. Разработка любой сложности / доработка программных продуктов на базе 1С / Консультации

4. Переход с 1С 7.7 на 8.х

5. Интеграция 1С с сайтами, в том числе с CRM системами

6. Интеграция 1С с любыми сервисом по API (главное чтобы была документация)

7. Решение любых вопросов