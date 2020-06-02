Ведущий специалист
Программист / Консультант / Руководитель группы по направлению 1С
1. Настройка типовых 1с под ключ (разработка ТЗ, внедрение, разработка инструкций, обучение)
2. Подбор 1С продуктов для автоматизации бизнес процессов
3. Разработка любой сложности / доработка программных продуктов на базе 1С / Консультации
4. Переход с 1С 7.7 на 8.х
5. Интеграция 1С с сайтами, в том числе с CRM системами
6. Интеграция 1С с любыми сервисом по API (главное чтобы была документация)
7. Решение любых вопросов
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