Веб дизайнер UI/UX дизайнер

Здравствуй, я Асмик UI/UX дизайнер.



Для меня важно не только визуально красивый вид дизайна, но и прочность, ясность и детальные нюансы. Нужно делать так, чтобы видно было даже самое скрытое и вместе с этим важно следить трендами, они постоянно меняются.



До этого восемь лет я занималась вёрсткой сайта и это помогло меня легко выучит UI/UX дизайн и потом уже, став дизайнером, легко понят разработчикам и работать с ними.