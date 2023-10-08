Веб дизайнер UI/UX дизайнер
Здравствуй, я Асмик UI/UX дизайнер.
Для меня важно не только визуально красивый вид дизайна, но и прочность, ясность и детальные нюансы. Нужно делать так, чтобы видно было даже самое скрытое и вместе с этим важно следить трендами, они постоянно меняются.
До этого восемь лет я занималась вёрсткой сайта и это помогло меня легко выучит UI/UX дизайн и потом уже, став дизайнером, легко понят разработчикам и работать с ними.
Портфолио
- Hero section, illustration1 просмотр
- Trendi, home page1 просмотр
- Yoga landing pageнет просмотров
- Poster1 просмотр
- Hero sectionнет просмотров
- Travell1 просмотр
Дизайн сайтов
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$10/час
от $50от 2 дней
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