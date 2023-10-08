hh753372

Асмик Айрапетян hh753372

 
38 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб дизайнер UI/UX дизайнер

Здравствуй, я Асмик UI/UX дизайнер.

Для меня важно не только визуально красивый вид дизайна, но и прочность, ясность и детальные нюансы. Нужно делать так, чтобы видно было даже самое скрытое и вместе с этим важно следить трендами, они постоянно меняются.

До этого восемь лет я занималась вёрсткой сайта и это помогло меня легко выучит UI/UX дизайн и потом уже, став дизайнером, легко понят разработчикам и работать с ними.

Портфолио

Дизайн сайтов
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$10/час
от $50от 2 дней
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