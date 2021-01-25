hiddenpool

Выполню ваш заказ быстро и качественно! Готов к сотрудничеству.
Выполню ваш заказ быстро и качественно!
Мои навыки: CSS3, HTML5, JavaScript(es5, es6), Python3, PHP.
После завершения моей работы Вы получите удобный и качественный продукт.
В течение семи дней после сдачи работы я предоставляю бесплатные правки и фиксы.
При необходимости я предоставлю Вам консультацию по проекту, а так же размещу проект на хостинге.
Мои контакты:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @doopath
- VK: https://vk.com/doopath
- Номер телефона: +7-987-753-25-30
Вы можете посмотреть примеры моих работ в портфолио.
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