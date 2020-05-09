high_design

Татьяна high_design

 
33 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн | Графический дизайн | Сайты "под ключ"

Привет, давайте знакомиться! Я дизайнер, который сделает Ваш бизнес узнаваемым, а его продукцию востребованной. В сфере дизайна работаю 4 года в следующих направлениях: 

  • графический дизайн;
  • веб-дизайн;
  • UI / UX дизайн;
  • разработка веб-сайтов;
  • иллюстрация;
  • брендинг;
  • создание дизайна логотипов;
  • создание простой анимации.
Ответственно подхожу к выполнению каждого проекта, так как нацелена на высокий результат. Буду рада работать над Вашим проектом! Ссылка на мое портфолио.
Дизайн сайта
Портфолио