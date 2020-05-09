Веб-дизайн | Графический дизайн | Сайты "под ключ"
Привет, давайте знакомиться! Я дизайнер, который сделает Ваш бизнес узнаваемым, а его продукцию востребованной. В сфере дизайна работаю 4 года в следующих направлениях:
- графический дизайн;
- веб-дизайн;
- UI / UX дизайн;
- разработка веб-сайтов;
- иллюстрация;
- брендинг;
- создание дизайна логотипов;
- создание простой анимации.
Портфолио
- Логофолио108 просмотров
- Landing Page для Gentlemen's Box124 просмотра
- Landing Page для Boiarskyi Barista School133 просмотра
- Веб-сайт для Soul Man Barbershop143 просмотра