Веб-дизайн | Графический дизайн | Сайты "под ключ"

Привет, давайте знакомиться! Я дизайнер, который сделает Ваш бизнес узнаваемым, а его продукцию востребованной. В сфере дизайна работаю 4 года в следующих направлениях:

графический дизайн;

веб-дизайн;

UI / UX дизайн;

разработка веб-сайтов;

иллюстрация;

брендинг;

создание дизайна логотипов;

создание простой анимации.