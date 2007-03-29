highdesign

Нужно сделать одновременно несколько курсоров мыши на экране. Расположены они к примеру на определённом расстоянии друг от друга и при движении мыши двигаются все одновременно, при нажатии на левую кнопку мыши, нажимаются сразу все ...
Мы являемся профессиональной командой web-дизайнеров и программистов, работающих в студии "High Design".
Имеем большой опыт в работы в создани любых сайтов - сайтов "визиток", бизнес-сайтов, корпоративных сайтов, интернет-магазинов, а также разработке и созданию логотипов, баннеров, фирменного стиля, бренда, торговой марки для вашей компании.
Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и успешно воплощаем в жизнь любые ваши идеи и представления о своём будущем сайте.
Нас отличают высокий профессионализм, качество работы, и приемлимые цены.
- $50Прикладное ПО13 заявокЗакрыт17 лет назад