highdesign

Design High highdesign

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Мы являемся профессиональной командой web-дизайнеров и программистов, работающих в студии "High Design".

Имеем большой опыт в работы в создани любых сайтов - сайтов "визиток", бизнес-сайтов, корпоративных сайтов, интернет-магазинов, а также разработке и созданию логотипов, баннеров, фирменного стиля, бренда, торговой марки для вашей компании.

Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и успешно воплощаем в жизнь любые ваши идеи и представления о своём будущем сайте.

Нас отличают высокий профессионализм, качество работы, и приемлимые цены.

  • Надо сделать несколько курсоров мыши на экране

    $50

    Нужно сделать одновременно несколько курсоров мыши на экране. Расположены они к примеру на определённом расстоянии друг от друга и при движении мыши двигаются все одновременно, при нажатии на левую кнопку мыши, нажимаются сразу все ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад