Настройка контекстной рекламы. Яндекс.Директ и Google Ads

Добрый день! Предлагаю профессиональную настройку контекстной рекламы, опыт работы с 2014 года.

Что входит в мою настройку:

1. Максимально полная целевая семантика с частотой до 1. Для сбора ядра использую Key Collector.

2. Подбор минус-слов. Как правило, по итогам сбора семантики получается список от 200 до 1000 минус-слов.

3. Всегда для любого проекта создаю три типа кампаний - Поиск, РСЯ/КМС, ретаргетинг/ремаркетинг.

4. Под каждое направление, услугу, категорию товаров создаю отдельную кампанию.

5. Использую все инструменты контекстной рекламы - графические объявления, динамические объявления, смарт-баннеры, медийные кампании, гиперлокальный таргетинг и т.д. Подберу инструмент под задачи вашего бизнеса.

6. По умолчанию - все возможные расширения, UTM-метки, видеодополнения и т.д.

7. Помогу настроить аналитику - Метрика, Analytics, цели, колл-трекинг.

8. Контроль в течение недели после запуска, при необходимости быстрая коррекция ключей и текстов.

9. Рекомендации по дальнейшему ведению рекламы.

Тарифы - Яндекс.Директ от 150$, Google Ads по договоренности.

Сертифицированный специалист Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика

Мой блог по контексту - https://vk.com/semweb, здесь я делюсь опытом и отвечаю на вопросы по настройке и аналитике контекстной рекламы. Расскажу, что делать, если мало кликов, нет конверсий, да и если просто интересно, как работает Я.Директ и G.Ads.

Буду рада сотрудничеству!