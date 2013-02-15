Программист PHP (OOP, MVC), MySQL, CSS, HTML, XML, CMS верстка
Программист PHP (OOP, MVC), MySQL, CSS, HTML, XML, верстка
Имеется самописный движок на PHP.
Разработка высоконагруженных баз данных MySQL
Установка и настройка на хостинге CMS такиx как Joomla, WordPress, форума и т.д.
Имеется опыт программирования микроконтроллеров на Си.
Отличные знания Photoshop.
Советую лучшие сервера которыми пользуюсь сам, местонахождение в Германии - https://bill2fast.com/aff.php?aff=2727
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
12 лет назад
Сделал нам систему оплаты на сайте, и еще кое что по юзабилити. Вообщем без конфликтов с пониманием и тд. Было приятно работать. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен. Успехов в будущем.
Веб-программирование
1 отзыв
от $30
от 1 дня
#1115
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1934
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#2799
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 1 дня
#4775
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#6738