hishko

Дмитрий hishko

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программист PHP (OOP, MVC), MySQL, CSS, HTML, XML, CMS верстка

Программист PHP (OOP, MVC), MySQL, CSS, HTML, XML, верстка

Имеется самописный движок на PHP.

Разработка высоконагруженных баз данных MySQL

Установка и настройка на хостинге CMS такиx как Joomla, WordPress, форума и т.д.

Имеется опыт программирования микроконтроллеров на Си.

Отличные знания Photoshop.

Советую лучшие сервера которыми пользуюсь сам, местонахождение в Германии - https://bill2fast.com/aff.php?aff=2727

Отзывы заказчиков

comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Установить модуль interkassa на shopcms
Сделал нам систему оплаты на сайте, и еще кое что по юзабилити. Вообщем без конфликтов с пониманием и тд. Было приятно работать. Спасибо
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен. Успехов в будущем.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $30
от 1 дня
#1115
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1934
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#2799
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 1 дня
#4775
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#6738