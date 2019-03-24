hitevaelen

Специалист по настройке в РСЯ.

Специалиств интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса

Что входит в мою работу:

1) Аудит

- Тщательное изучение продаваемого продукта, конкурентов, составление отчета по

конкурентам, ряд рекомендаций по улучшению вашего оффера

- Анализ структуры вашего сайта

- Анализ вашей Рекламной Кампании (если она у вас уже имеется) и отмечу ошибки

в РК

2) Создание тестовой Рекламной Кампании необходимо, чтобы оценить насколько

хорошо продвигается продукт

- Запуск рекламы на минимальном бюджете, чтобы с небольшими затратами понять,

сколько будет стоить заказ с вашего сайта

- Подбор ключей, броских заголовков и ярких картинок, создание оптимальных и

конкурентных объявлений и т.д.

3) Создание основной рекламной кампании по принципу: одна группа объявлений -

одно ключевое слово

5) Оптимизация

6) Настройка ретаргетинга