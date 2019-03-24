hitevaelen

Елена hitevaelen

 
53 годаРоссия/Челябинск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по настройке в РСЯ.

Специалиств интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса 

Что входит в мою работу: 

1) Аудит 

- Тщательное изучение продаваемого продукта, конкурентов, составление отчета по

конкурентам, ряд рекомендаций по улучшению вашего оффера 

- Анализ структуры вашего сайта 

- Анализ вашей Рекламной Кампании (если она у вас уже имеется) и отмечу ошибки

в РК 

2) Создание тестовой Рекламной Кампании необходимо, чтобы оценить насколько

хорошо продвигается продукт 

- Запуск рекламы на минимальном бюджете, чтобы с небольшими затратами понять,

сколько будет стоить заказ с вашего сайта 

- Подбор ключей, броских заголовков и ярких картинок, создание оптимальных и

конкурентных объявлений и т.д. 

3) Создание основной рекламной кампании по принципу: одна группа объявлений -

одно ключевое слово 

5) Оптимизация 

6) Настройка ретаргетинга 

Рекламная кампания