hitevaelen

Специалиств интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса
Что входит в мою работу:
1) Аудит
- Тщательное изучение продаваемого продукта, конкурентов, составление отчета по
конкурентам, ряд рекомендаций по улучшению вашего оффера
- Анализ структуры вашего сайта
- Анализ вашей Рекламной Кампании (если она у вас уже имеется) и отмечу ошибки
в РК
2) Создание тестовой Рекламной Кампании необходимо, чтобы оценить насколько
хорошо продвигается продукт
- Запуск рекламы на минимальном бюджете, чтобы с небольшими затратами понять,
сколько будет стоить заказ с вашего сайта
- Подбор ключей, броских заголовков и ярких картинок, создание оптимальных и
конкурентных объявлений и т.д.
3) Создание основной рекламной кампании по принципу: одна группа объявлений -
одно ключевое слово
5) Оптимизация
6) Настройка ретаргетинга