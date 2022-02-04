Требуется мужской вокал для качественной записи песни. Имеется готовая аранжировка, текст и мелодия. Рассматриваются предложения только с портфолио.
Музыка и Звуки11 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется мужской вокал для качественной записи песни. Имеется готовая аранжировка, текст и мелодия. Рассматриваются предложения только с портфолио.
Ищем девушек-вокалистов для удаленной работы. Необходимо сочинить мелодию на предоставленный текст с учетом примера и аранжировки. Исполнение должно соответствовать стилям таких исполнителей, как Мари Краймбрери, Рита Дакота и других. Укажите свои цены.