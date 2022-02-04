hkst

Анатолий hkst

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Recording Studio

  • В поиске мужского вокала

    Требуется мужской вокал для качественной записи песни. Имеется готовая аранжировка, текст и мелодия. Рассматриваются предложения только с портфолио.

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуются девушки вокалисты для удалённой работы.

    $35

    Ищем девушек-вокалистов для удаленной работы. Необходимо сочинить мелодию на предоставленный текст с учетом примера и аранжировки. Исполнение должно соответствовать стилям таких исполнителей, как Мари Краймбрери, Рита Дакота и других. Укажите свои цены.

    Музыка и Звуки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад