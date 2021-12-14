В поиске мужского вокала

Музыка и ЗвукиЗакрыт11 заявок713 просмотров
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Есть аранжировка, текст, мелодия, нужно просто повторить. 

Запись должна быть качественная. 

Рассматриваю предложения только с портфолио.

2 года назад
hkst
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад