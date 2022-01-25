Набрать ноты в программе Sibelius или оцифровать с помощью PhotoScore

О проекте

Это обучающая программа для тех, кто хочет научиться играть на пианино, баяне, аккордеоне.

Мне необходимо наполнить сайт нотами в специальных форматах (PNG, MIDI, SVG). Изначальный формат - Sibelius (программа для набора нот).

Если вам интересна эта тема - набор нот и обучение игре на муз.инструменте, - буду рад с вами сотрудничать.

Мелодия, для которой я хочу получить .sib файл - это обучающее видео на Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=N4yMl5W6tCM

Оцените, сколько у вас уйдёт времени и усилий на создание .sib файла. Предложите цену.

Спасибо.