Набрать ноты в программе Sibelius или оцифровать с помощью PhotoScore

Музыка и ЗвукиЗавершен2 заявки637 просмотров
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О проекте

Это обучающая программа для тех, кто хочет научиться играть на пианино, баяне, аккордеоне.

Мне необходимо наполнить сайт нотами в специальных форматах (PNG, MIDI, SVG). Изначальный формат - Sibelius (программа для набора нот).

Если вам интересна эта тема - набор нот и обучение игре на муз.инструменте, - буду рад с вами сотрудничать.

Мелодия, для которой я хочу получить .sib файл - это обучающее видео на Youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=N4yMl5W6tCM

Оцените, сколько у вас уйдёт времени и усилий на создание .sib файла. Предложите цену.

Спасибо.

2 года назад
geniot
42 годаНидерланды
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
elvik5588
Эльвира 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$3
2 дня
RUB
Задание выполнено очень качественно. Ошибок в нотах нет (само собой), все лигатуры, форшлаги (grace notes) правильно оформлены. Повторение нотного фрагмента тоже оформлено по всем правилам. Т.е. всё сделано со знание нотной грамоты и программы-редактора. Планирую продолжить сотрудничество. Спасибо, Эльвира.
Благодарю за отзыв, Виталий! Задача была поставлена корректно. Ожидаю других заказов)