Найти песню из видео на YouTube.

$3
Музыка и ЗвукиЗакрыт1 заявка802 просмотра
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В данном видео https://www.youtube.com/watch?v=FiliKeOIAlA с 3:49 минут до 5:33 играет трек, но из-за голоса автора его невозможно зашазамить. Нужно найти название этого трека.

2 года назад
guest_16431981313721
2 года в сервисе
Был
2 года назад