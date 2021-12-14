Написать музыку

Музыка и ЗвукиЗакрыт32 заявки1392 просмотра
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Нужно написать музыку на готовый текст песни в стиле хип-хоп.

2 года назад
fedynyshyn1
Виктория 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад