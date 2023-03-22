Видеомонтаж(Premier Pro), ретушь(Photoshop), удаленная съемка

Привет! Меня зовут Евгений. Занимаю фото(11 лет), видеосъёмкой(4года). Монтаж и ретушь выполняю сам, на протяжение всего времени постоянно обучаюсь, и развиваюсь. Работаю по всей стране и не только, больше в узком направление индустрии красоты. Это съемки, монтаж, ретушь рекламы, промо, клипов, видеоуроков и видеокурсов и многое другое. Работаю со многими топ мастерами и брендами.

Портфолио видео:

https://disk.yandex.ru/d/-gsFqYpj9F4Hxg

Портфолио фото:

https://disk.yandex.ru/d/LKGJ_n3qZDPrsQ