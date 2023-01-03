Ответственный и качественный подход к работе - видеомонтаж в Adobe Premiere Pro

Видеомонтаж - сделать из хаоса то, что Вы хотите видеть.

﻿Только качественно, в срок и без нервов!

Adobe After effects (2021) - то место, где я творю

Работаю с видео любого формата - информативное видео,склейка, курсы, игровые ролики, влоги...

Ответственно подхожу к работе

Если я оставил заявку, значит готов отдаться полностью этой работе

Быстро ориентируюсь в высланном материале

А так же ищу перспективы на долгое и продуктивное сотрудничество!