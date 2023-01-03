Ответственный и качественный подход к работе - видеомонтаж в Adobe Premiere Pro
Видеомонтаж - сделать из хаоса то, что Вы хотите видеть.
Только качественно, в срок и без нервов!
Adobe After effects (2021) - то место, где я творю
Работаю с видео любого формата - информативное видео,склейка, курсы, игровые ролики, влоги...
- Ответственно подхожу к работе
- Если я оставил заявку, значит готов отдаться полностью этой работе
- Быстро ориентируюсь в высланном материале
А так же ищу перспективы на долгое и продуктивное сотрудничество!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Выставка5 просмотров
- Прогулка по набережной4 просмотра
- Примеры работ8 просмотров
- Примеры работ9 просмотров