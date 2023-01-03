holmchanin

Андрей holmchanin

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ответственный и качественный подход к работе - видеомонтаж в Adobe Premiere Pro

Видеомонтаж - сделать из хаоса то, что Вы хотите видеть.

﻿Только качественно, в срок и без нервов!

Adobe After effects (2021) - то место, где я творю

Работаю с видео любого формата - информативное видео,склейка, курсы, игровые ролики, влоги...

  • Ответственно подхожу к работе
  • Если я оставил заявку, значит готов отдаться полностью этой работе
  • Быстро ориентируюсь в высланном материале
Очень заинтересован в том, что бы Вы остались довольны работой!

А так же ищу перспективы на долгое и продуктивное сотрудничество!

Портфолио