holms

Павел holms

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Большой, 8 летней опыт работы в области создания сайтов.

148 лично выполненный проект. В портфолио представлены далеко не все сделанные мной сайты.

Все сайты полностью управляемые.

Ответственность, аккуратность, всегда в срок.

Резюме по требованию.

Контакт: [email protected]

Портфолио
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Отзывы заказчиков
ThreeLS
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Разработка дизайна главной страницы сайта.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 5 дней
нет рейтинга