Большой, 8 летней опыт работы в области создания сайтов.
148 лично выполненный проект. В портфолио представлены далеко не все сделанные мной сайты.
Все сайты полностью управляемые.
Ответственность, аккуратность, всегда в срок.
Резюме по требованию.
Контакт: [email protected]
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 5 дней
нет рейтинга