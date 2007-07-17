Большой, 8 летней опыт работы в области создания сайтов.

148 лично выполненный проект. В портфолио представлены далеко не все сделанные мной сайты.

Все сайты полностью управляемые.

Ответственность, аккуратность, всегда в срок.

Резюме по требованию.

Контакт: [email protected]