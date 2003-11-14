Качественная верстка сайтов. HTML5, CSS3,JavaScript, Flexbox, адаптивность, БЭМ.
Приветствую!
Моя главная задача - оказать услугу и чтобы заказчик остался довольным!
Обучался, практиковался и решил представлять свои услуги как фрилансер.
Работая со мной вы точно экономите деньги:
- Разрабатываю адаптивную верстку на основе Dekstop макетов, что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов.
- Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
В течении недели после сдачи готового архива, я бесплатно исправлю все свои ошибки ,которые могли быть пропущены при приеме работы.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Verstall
- Верстка кроссбраузерная, адаптивная, модульная(если нужно) . Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive)
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Посадка на WordPress.
- Посадка Хостинг
Технологии:
- HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ, GULP
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Вёрстка Лендинга Dekstop41 просмотр