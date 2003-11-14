Качественная верстка сайтов. HTML5, CSS3,JavaScript, Flexbox, адаптивность, БЭМ.

Приветствую!

Моя главная задача - оказать услугу и чтобы заказчик остался довольным!

Обучался, практиковался и решил представлять свои услуги как фрилансер.

Работая со мной вы точно экономите деньги:

Разрабатываю адаптивную верстку на основе Dekstop макетов, что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов.

Разрабатываю адаптивную верстку на основе Dekstop макетов, что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течении недели после сдачи готового архива, я бесплатно исправлю все свои ошибки ,которые могли быть пропущены при приеме работы.

Связь:

- Верстка кроссбраузерная, адаптивная, модульная(если нужно) . Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive)

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Посадка на WordPress.

- Посадка Хостинг

Технологии:

- HTML5, CSS3, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ, GULP