Створюю стильні, функціональні сайти на WordPress в Elementor .

Привіт!

Я — розробник сайтів на CMS WordPress платформі, яку знають у всьому світі, за допомогою багатофункціонального конструктора сторінок Elementor.

Я створю для вас на цій платформі будь який тип сайтів: лендінг, сайт-візитка, корпоративний сайт, каталог, портфоліо.

Мені подобається створювати сучасні, функціональні сайти. Роблю їх адаптивними до мобільних пристроїв.

Моя мета: створити для вас зручний сайт, який вам сподобається, а я отримаю задоволення від процесу і результату ( і звісно оплату 😉)

Наша співпраця:

- Узгодження обсягу роботи, вартості та термінів.

- Ви надаєте весь вміст сайту (можу допомогти підібрати зображення з фотостоків, якщо у вас не вистачатиме матеріалів для сайту).

- Передоплата 50% або робота через біржу фрілансу.

- Якщо у вас немає хостингу, то всі технічні моменти, реєстрацію хостингу та домену, встановлення сайту на хостинг беру на себе (оплата хостингу та домену окремо).

- У вас буде можливість вносити правки і коригування в процесі роботи, щоб сайт максимально відповідав вашим побажанням.

- Після схвалення сайту і оплати решти 50%, ви отримаєте повний доступ до сайту.

- За необхідності, проведу для вас короткий інструктаж.

Контактні дані

Тел: +380975180853

Пошта: [email protected]

Telegram: @holyoliva

Робочий графік:

Вт-Сб:з 10:00 до 18:00

Нд-Пн: Вихідний

(за потреби - можу робити в вихідний)