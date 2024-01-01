Ольга Берёза holyoliva22holyoliva22
Привіт!
Я — розробник сайтів на CMS WordPress платформі, яку знають у всьому світі, за допомогою багатофункціонального конструктора сторінок Elementor.
Я створю для вас на цій платформі будь який тип сайтів: лендінг, сайт-візитка, корпоративний сайт, каталог, портфоліо.
Мені подобається створювати сучасні, функціональні сайти. Роблю їх адаптивними до мобільних пристроїв.
Моя мета: створити для вас зручний сайт, який вам сподобається, а я отримаю задоволення від процесу і результату ( і звісно оплату 😉)
Наша співпраця:
- Узгодження обсягу роботи, вартості та термінів.
- Ви надаєте весь вміст сайту (можу допомогти підібрати зображення з фотостоків, якщо у вас не вистачатиме матеріалів для сайту).
- Передоплата 50% або робота через біржу фрілансу.
- Якщо у вас немає хостингу, то всі технічні моменти, реєстрацію хостингу та домену, встановлення сайту на хостинг беру на себе (оплата хостингу та домену окремо).
- У вас буде можливість вносити правки і коригування в процесі роботи, щоб сайт максимально відповідав вашим побажанням.
- Після схвалення сайту і оплати решти 50%, ви отримаєте повний доступ до сайту.
- За необхідності, проведу для вас короткий інструктаж.
Контактні дані
Тел: +380975180853
Пошта: [email protected]
Telegram: @holyoliva
Робочий графік:
Вт-Сб:з 10:00 до 18:00
Нд-Пн: Вихідний
(за потреби - можу робити в вихідний)
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