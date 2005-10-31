Требуется оптимизировать, откорректировать, возможно исправить. Вобщем привести в божеский вид, уже готовый скрипты. (Каталог, Доска и Форум) Все скрипты имеют схожий алгоритм (лишь небольшие отличия. так что можно говорить как об ондом скрипте). Предложения по цене расмотрим. Как ...