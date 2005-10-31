homa

Гость homa

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Веб Программист

    Опыт обязателен. Есть постоянные заказы. Наличие портофолио или примеры работ. наличие аси обязательно. Отличное знание и опыт работы с JavaScript обязательно.

    Javascript
    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Каталог, Доска и Форум

    $100

    Требуется оптимизировать, откорректировать, возможно исправить. Вобщем привести в божеский вид, уже готовый скрипты. (Каталог, Доска и Форум) Все скрипты имеют схожий алгоритм (лишь небольшие отличия. так что можно говорить как об ондом скрипте). Предложения по цене расмотрим. Как ...

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    18 лет назад